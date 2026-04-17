Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода

Для возврата средств после ошибочного банковского перевода по номеру телефона можно обратиться в суд, заявила в беседе с «Газетой.Ru» юрист по гражданским делам Карина Асанова. Она отметила, что в такой ситуации человек также может позвонить в поддержку финансовой организации.

Здесь ключевую роль играет, куда были отправлены деньги и готов ли человек их вернуть. То есть тот, кто получил ваши деньги без законных оснований, обязан их вернуть, поскольку это регулируется институтом неосновательного обогащения, — отметила Асанова.

Если человек, которому по ошибке перевели деньги, отказывается добровольно вернуть их, то лучше сразу обратиться в суд. Позвонив в финансовую организацию, можно уточнить дополнительные данные о получателе.

