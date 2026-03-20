20 марта 2026 в 10:46

Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар

Юрист Георгиева: для возврата купленной в кредит вещи нужно обратиться в магазин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы оформить возврат на купленный в кредит товар с браком, необходимо обратиться в магазин с письменной претензией, заявила «Москве 24» юрист Алла Георгиева. Она отметила, что у покупателя есть такое право в течение всего гарантийного срока или в период не более двух лет.

При необходимости вернуть деньги за взятый в кредит товар надо обратиться в магазин с письменной претензией. В ней, кроме причины возврата вещи и номера счета, на который можно перечислить средства, важно указать, что для покупки был оформлен заем, и указать проценты, которые по нему уже были выплачены, — объяснила Георгиева.

Она уточнила, что продавец обязан как возместить покупателю стоимость товара, так и выплатить проценты в качестве убытков. Однако, пока претензия не удовлетворена, потребителю нужно продолжать вносить платежи по кредиту или закрыть его. В противном случае пени лягут на него, предупредила юрист.

Ранее юрист Павел Альбертов заявил, что для возврата средств за сбои домашнего интернета нужно составить претензию и направить ее провайдеру или мобильному оператору. Он напомнил, что соответствующие компании обязаны предоставлять услугу бесперебойно.

