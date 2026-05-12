12 мая 2026 в 12:25

Россиянам перекрыли доступ к мухоморам

Сайт по продаже ядовитых грибов заблокировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве заблокировали сайт, на котором продавались сушеные ядовитые грибы, сообщает РЕН ТВ. В материалах дела пояснялось, что на портале размещалась информация с предложением приобретения мухоморов.

Как указано стороной истца, на данном сайте размещена информация с предложением покупки сушеных грибов (мухоморов) неопределенному кругу потребителей независимо от их социального положения, пола, возраста, национальности и места жительства, — отмечалось в материалах.

Представитель ответчика после этого заявил, что мухоморы якобы обладают целебными свойствами. Суд настоял, что грибы ядовиты и несъедобны, а их продажа создает угрозу для здоровья покупателей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации. В частности, мессенджер привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Также стало известно, что в РФ заблокировали порядка 12,4 тыс. онлайн-площадок с информацией о продаже запрещенных в России биологически активных добавок (БАД) . Среди выявленных ресурсов оказались страницы с предложением препаратов, содержащих опасную концентрацию витаминов, значительно превышающую установленные нормы.

