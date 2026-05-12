День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 12:35

Шестерых глухих арестовали за жестокое убийство инвалида в подъезде

В Нижнем Новгороде арестовали шестерых глухих за жестокое убийство инвалида

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу шестерых граждан, обвиняемых в жестоком убийстве человека, также имевшего нарушения слуха и речи, сообщили в пресс-службе областного суда. Все процессуальные действия проходили с участием сурдопереводчика.

Автозаводским районным судом г. Нижний Новгород заключены под стражу шестеро обвиняемых в убийстве человека с нарушениями слуха и речи, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 апреля на лестничной площадке дома по улице Строкина обвиняемые нанесли потерпевшему множественные ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее следователи раскрыли еще несколько эпизодов преступной деятельности участников банды Ифы — Козлова, действовавшей в Коми. Речь идет об убийстве трех человек в 2004–2005 годах. Уголовное дело в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и троих его подельников передано в суд.

Регионы
Нижний Новгород
убийства
инвалиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Российская фигуристка задумалась о смене спортивного гражданства
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.