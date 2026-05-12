Шестерых глухих арестовали за жестокое убийство инвалида в подъезде В Нижнем Новгороде арестовали шестерых глухих за жестокое убийство инвалида

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу шестерых граждан, обвиняемых в жестоком убийстве человека, также имевшего нарушения слуха и речи, сообщили в пресс-службе областного суда. Все процессуальные действия проходили с участием сурдопереводчика.

Автозаводским районным судом г. Нижний Новгород заключены под стражу шестеро обвиняемых в убийстве человека с нарушениями слуха и речи, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 апреля на лестничной площадке дома по улице Строкина обвиняемые нанесли потерпевшему множественные ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее следователи раскрыли еще несколько эпизодов преступной деятельности участников банды Ифы — Козлова, действовавшей в Коми. Речь идет об убийстве трех человек в 2004–2005 годах. Уголовное дело в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и троих его подельников передано в суд.