Какие сорта дадут два урожая за сезон: что можно успеть вырастить дважды даже в средней полосе

Многие уверены, что собирать по два урожая за сезон могут только дачники южных регионов. Но на самом деле даже в средней полосе можно легко организовать настоящий овощной «конвейер» — главное, правильно подобрать скороспелые сорта и не упустить сроки посадки. Некоторые культуры успевают дать урожай уже через 40–60 дней, а значит освободившиеся грядки можно использовать повторно.

Настоящими чемпионами по скорости давно считаются редис и дайкон. Первую волну сеют уже весной, а вторую — ближе к концу лета. Для жаркого периода лучше выбирать устойчивые к стрелкованию сорта редиса: «Черриэт F1», «Фотон», «Вера МС», «Французский завтрак». У дайкона отлично показывают себя «Саша», «Какаду», «Миноваси» и «Русский деликатес».

Отлично подходят для повторных посевов листовые салаты и зелень. Салат можно подсевать каждые 2–3 недели почти всё лето, особенно если выбрать сорта «Агадум», «Гельветия» или «Карамелька». Укроп и петрушка тоже легко дают несколько волн урожая, а вот рукколу, шпинат и кинзу лучше высаживать весной и в конце лета — сильную жару они не любят.

Два урожая нередко дают и разные виды капусты. Особенно хорошо для этого подходит пекинская капуста — её высаживают весной и повторно в конце июля. Среди удачных сортов называют «Маноко F1», «Кудесница F1» и «Цилиндра». Белокочанная ранняя капуста тоже успевает быстро сформировать кочаны, если использовать сорта «Парел F1» или «Точка».

Для двойного урожая подходят также морковь и свёкла. Сначала высевают ранние сорта для летнего потребления — например, «Наполи F1», «Амстердамска» или «Пабло F1», а затем на освободившиеся грядки отправляют среднеспелые разновидности для зимнего хранения.

Хорошо работают и некоторые бобовые культуры. Горох сорта «Альфа» или «Миленок» успевает дать урожай уже к июню, а затем его можно сеять повторно в августе. Кустовая спаржевая фасоль тоже плодоносит волнами, особенно если регулярно собирать молодые стручки.

Ещё один фаворит для двух урожаев — кабачки. Скороспелые сорта «Цукеша», «Аэронавт», «Белогор F1» и «Горшочек» позволяют сначала получить ранние плоды через рассаду, а затем повторно посеять кабачки уже в июле. Главное — не забывать о хорошем поливе и питательной почве.

