День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 15:46

Какие сорта дадут два урожая за сезон: что можно успеть вырастить дважды даже в средней полосе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие уверены, что собирать по два урожая за сезон могут только дачники южных регионов. Но на самом деле даже в средней полосе можно легко организовать настоящий овощной «конвейер» — главное, правильно подобрать скороспелые сорта и не упустить сроки посадки. Некоторые культуры успевают дать урожай уже через 40–60 дней, а значит освободившиеся грядки можно использовать повторно.

Настоящими чемпионами по скорости давно считаются редис и дайкон. Первую волну сеют уже весной, а вторую — ближе к концу лета. Для жаркого периода лучше выбирать устойчивые к стрелкованию сорта редиса: «Черриэт F1», «Фотон», «Вера МС», «Французский завтрак». У дайкона отлично показывают себя «Саша», «Какаду», «Миноваси» и «Русский деликатес».

Отлично подходят для повторных посевов листовые салаты и зелень. Салат можно подсевать каждые 2–3 недели почти всё лето, особенно если выбрать сорта «Агадум», «Гельветия» или «Карамелька». Укроп и петрушка тоже легко дают несколько волн урожая, а вот рукколу, шпинат и кинзу лучше высаживать весной и в конце лета — сильную жару они не любят.

Два урожая нередко дают и разные виды капусты. Особенно хорошо для этого подходит пекинская капуста — её высаживают весной и повторно в конце июля. Среди удачных сортов называют «Маноко F1», «Кудесница F1» и «Цилиндра». Белокочанная ранняя капуста тоже успевает быстро сформировать кочаны, если использовать сорта «Парел F1» или «Точка».

Для двойного урожая подходят также морковь и свёкла. Сначала высевают ранние сорта для летнего потребления — например, «Наполи F1», «Амстердамска» или «Пабло F1», а затем на освободившиеся грядки отправляют среднеспелые разновидности для зимнего хранения.

Хорошо работают и некоторые бобовые культуры. Горох сорта «Альфа» или «Миленок» успевает дать урожай уже к июню, а затем его можно сеять повторно в августе. Кустовая спаржевая фасоль тоже плодоносит волнами, особенно если регулярно собирать молодые стручки.

Ещё один фаворит для двух урожаев — кабачки. Скороспелые сорта «Цукеша», «Аэронавт», «Белогор F1» и «Горшочек» позволяют сначала получить ранние плоды через рассаду, а затем повторно посеять кабачки уже в июле. Главное — не забывать о хорошем поливе и питательной почве.

Ранее мы рассказывали о летниках для прямого посева в мае по регионам России — от Подмосковья до Сибири.

Проверено редакцией
Читайте также
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Общество
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Делаю жидкое тесто и выпекаю всего 2 коржа: остается взбить крем — и торт «Медовик» можно подавать к чаю
Общество
Делаю жидкое тесто и выпекаю всего 2 коржа: остается взбить крем — и торт «Медовик» можно подавать к чаю
Взорвется пышным фейерверком на 3 месяца — многолетник лагерстремия: как вырастить этот необычный кустарник в саду и дома
Общество
Взорвется пышным фейерверком на 3 месяца — многолетник лагерстремия: как вырастить этот необычный кустарник в саду и дома
Сажаю клумбу по принципу волны: красота с весны до осени. Растения и цветы, которые не дают клумбе быть скучной
Общество
Сажаю клумбу по принципу волны: красота с весны до осени. Растения и цветы, которые не дают клумбе быть скучной
Летники для прямого посева в мае по регионам России — от Подмосковья до Сибири
Общество
Летники для прямого посева в мае по регионам России — от Подмосковья до Сибири
сады
дачи
огороды
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
«Достаточно стула»: назван способ укрепить мышцы, не выходя из офиса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.