Сладкая и хранится до следующего лета: точные даты посева свеклы в мае-2026 по регионам России

Свекла — культура теплолюбивая, и майские сроки посева критически важны: посадите слишком рано — пойдет в стрелку и зацветет.

Главное правило: почва на глубине 10 см должна прогреться до +8...+10 °C, а ночная температура держаться выше +5 °C.

В средней полосе и Подмосковье оптимальное время для посадки свеклы — вторая-третья декада мая, а именно с 10 по 25 мая, когда земля достаточно прогреется и минует угроза серьезных заморозков.

На Северо-Западе и в Ленинградской области посев сдвигается на конец мая — начало июня, обычно с 20 мая по 5 июня. На Урале из-за сурового климата свеклу в открытый грунт сеют с 15 по 30 мая, а при затяжной весне — даже в первой декаде июня.

В Сибири оптимальные сроки — конец мая и первая половина июня, с 20 мая по 10 июня, иначе заморозки погубят всходы.

На юге России, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, свеклу можно сеять уже в конце марта — начале апреля, но майский посев тоже допустим для поздних сортов.

По лунному календарю 2026 года самые благоприятные дни для посадки свеклы в мае: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая. Неблагоприятные дни для посева: 15–17 мая.

