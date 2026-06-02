Кладу в теплицу — и фитофтора обходит помидоры стороной: копеечный способ сэкономит сотни рублей на фунгицидах

Обычный медицинский йод — это не только средство для дезинфекции ран, но и мощный союзник в борьбе с главным врагом тепличных томатов — фитофторой.

Опытные огородники давно используют простую хитрость: развешивают в теплице открытые пузырьки с йодом, которые работают как газовый антисептик. В теплом влажном воздухе закрытой теплицы йод активно испаряется, его пары проникают во все щели, уничтожают споры грибка и не дают фитофторозу заразить растения.

Способ хорош тем, что не требует кропотливых обработок каждого листочка — достаточно повесить 1 пузырек на 5–10 квадратных метров теплицы, раз в 2–3 недели заменяя его на новый по мере испарения жидкости

Йод не накапливается в плодах и не меняет их вкус. Важно помнить: метод эффективен именно для профилактики, когда кусты еще здоровы, а не для лечения уже заболевших растений.

