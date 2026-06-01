Работает по всем фронтам: средство от тли, белокрылки, паутинного клеща, моли, совки и слизней

Работает по всем фронтам: средство от тли, белокрылки, паутинного клеща, моли, совки и слизней

Если ваши грядки одновременно атакуют тля, белокрылка, паутинный клещ, капустная моль, совка и слизни, не нужно покупать шесть разных ядов — достаточно одного универсального раствора.

Этот дешевый аптечный препарат работает как мощный репеллент и контактное средство благодаря едкому аммиачному запаху и щелочной реакции, губительной для насекомых и их личинок.

Рецепт прост: растворите 50 мл (примерно четверть стакана) 10% нашатыря в 10 литрах теплой воды и добавьте 150 граммов натертого хозяйственного мыла или 2–3 столовые ложки жидкого мыла — мыльная пленка задержит раствор на листьях и земле, продлевая действие до двух недель.

Этой смесью тщательно опрыскивайте все растения, особенно нижнюю сторону листьев, а также прилегающую почву — там прячутся личинки совки и кладки слизней. Для достижения полного эффекта потребуется 2–3 обработки с интервалом в 7–10 дней, после чего о вредителях можно забыть до конца сезона.

Ранее сообщалось, чем полить чеснок, чтобы он не желтел.