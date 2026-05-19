Вливаю под чеснок, и он не желтеет: рецепт «лекарства» для экстренной реанимации

Если чеснок на грядке начал желтеть — не паникуйте, но и не ждите. Главная причина в мае — резкая нехватка азота, когда почва еще холодная и корни не могут добывать питание.

Для экстренной реанимации подойдет смесь: на 10 литров теплой воды добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта, по 1 чайной ложке кальциевой селитры и сухой горчицы. Размешайте, дайте настояться полчаса — и можно поливать.

Обязательно сначала пролейте землю обычной водой, чтобы не обжечь корни концентрированным раствором. Через час вливайте «лекарство» строго под корень, по 0,5 литра на куст, без распылителя, прямо из носика лейки.

Нашатырь дает азот в легкодоступной форме, кальциевая селитра укрепляет ткани и снижает кислотность почвы, а горчица работает как природный антисептик, убивая грибки и отпугивая нематоду.

Как только заметили первые намеки на желтизну — действуйте мгновенно, не дожидайтесь, пока перья пожелтеют полностью. Чем раньше начнете, тем мощнее будет эффект, и уже через 5–7 дней чеснок снова станет ярко-зеленым и бодрым.

