Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 06:30

Вливаю под чеснок, и он не желтеет: рецепт «лекарства» для экстренной реанимации

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если чеснок на грядке начал желтеть — не паникуйте, но и не ждите. Главная причина в мае — резкая нехватка азота, когда почва еще холодная и корни не могут добывать питание.

Для экстренной реанимации подойдет смесь: на 10 литров теплой воды добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта, по 1 чайной ложке кальциевой селитры и сухой горчицы. Размешайте, дайте настояться полчаса — и можно поливать.

Обязательно сначала пролейте землю обычной водой, чтобы не обжечь корни концентрированным раствором. Через час вливайте «лекарство» строго под корень, по 0,5 литра на куст, без распылителя, прямо из носика лейки.

Нашатырь дает азот в легкодоступной форме, кальциевая селитра укрепляет ткани и снижает кислотность почвы, а горчица работает как природный антисептик, убивая грибки и отпугивая нематоду.

Как только заметили первые намеки на желтизну — действуйте мгновенно, не дожидайтесь, пока перья пожелтеют полностью. Чем раньше начнете, тем мощнее будет эффект, и уже через 5–7 дней чеснок снова станет ярко-зеленым и бодрым.

Ранее был назван список овощей и цветов, которые растут на затененных участках без солнца.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист ответила, в каких случаях могут отказать в имущественных вычетах
Общество
Юрист ответила, в каких случаях могут отказать в имущественных вычетах
Российским школьникам увеличили летние каникулы на пять дней
Общество
Российским школьникам увеличили летние каникулы на пять дней
Овощи, которые сеют прямо в грунт после 20 мая: список для Подмосковья и Ленобласти
Общество
Овощи, которые сеют прямо в грунт после 20 мая: список для Подмосковья и Ленобласти
Воткните эту палку в землю — и кроты убегут навсегда за три дня: работает безотказно
Общество
Воткните эту палку в землю — и кроты убегут навсегда за три дня: работает безотказно
Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами
Общество
Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами
Общество
огороды
дачи
чеснок
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ярославле возобновили движение транспорта на выезде в сторону Москвы
Раскрыто, откуда на рынке труда возникают «вакансии-пустышки»
«Это поражает»: в США заметили безумие Зеленского после решения по Ермаку
Россиянам рассказали о дополнительном страховании от нападения акул
В МИД РФ раскрыли, какие страны чаще всего хотят купить нефть у России
Азаров заявил, что 60–70% жителей Украины говорят в быту по-русски
«Украинцы в отчаянии»: в США увидели важный сигнал в ударах ВСУ по РФ
Черничук сообщил об ударах по объектам ЗАЭС и инфраструктуре Энергодара
Названы регионы России, где ожидаются погодные аномалии в ближайшие дни
В Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку кондиционера
Человек погиб на базе SpaceX в Техасе
Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен российскому дрону
Освобождение ДНР и срыв атаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 мая
Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре
Врач ответил, что нужно делать при укусе пчелы в первую очередь
Череповец остался без авиасообщения
Кондитер раскрыл, как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки
Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.