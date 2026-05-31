Слизни сбегутся сами: старая тряпка с кефиром спасает грядки лучше дорогих отрав

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После майских дождей слизни появляются на участке буквально за одну ночь. Эти вредители быстро портят листья, ягоды и молодые всходы, а привычные способы борьбы помогают ненадолго. Но опытные дачники нашли простую ловушку, которая работает даже после сильной сырости.

Многие посыпают грядки горчицей, скорлупой или специальными средствами, однако после дождя слизни снова возвращаются. Намного эффективнее действует приманка, которая не отпугивает, а привлекает вредителей. Для этого понадобится старая тряпка, немного кефира и красный кирпич.

Тряпку нужно хорошо пропитать слегка забродившим кефиром и положить прямо на землю рядом с посадками. Сверху накрыть красным кирпичом, уложив его плашмя. Такой кирпич дольше остается прохладным и создает для слизней идеальное укрытие от солнца.

Ночью вредители собираются под ловушкой, а утром их можно легко обнаружить. Главное — не проверять приманку вечером, чтобы не спугнуть слизней раньше времени. Лучше поднять кирпич на рассвете, пока солнце еще не прогрело участок.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на даче и удивилась, сколько слизней собирается под кирпичом всего за одну ночь. Она также советует регулярно менять тряпку и не ставить ловушки слишком близко к клубнике, чтобы запах кефира не привлекал муравьев.

Ранее сообщалось, что ждать конца весны теперь не обязательно. Есть простой способ прогреть землю буквально за три дня и начать посадки раньше соседей.

