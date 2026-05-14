14 мая 2026 в 11:15

Забудьте про мелкие и кривые гладиолусы: названы точные даты посадки по регионам России

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы гладиолусы радовали мощными цветоносами и крупными яркими соцветиями, важно посадить их в точно рассчитанное время — и главный ориентир здесь не календарь, а температура почвы.

Оптимальные сроки наступают, когда земля на глубине 10–12 см прогреется до +10...+12 °C.

В средней полосе и Подмосковье — это обычно конец апреля. В Ленинградской области стартуют позже, с 10 мая. На Урале и в Сибири сажать гладиолусы лучше всего в период с 15 мая, а в некоторых районах — после 20 мая вплоть до начала июня.

Если поторопиться и посадить в холодную землю, клубнелуковицы будут долго болеть, гнить и могут вообще не взойти. А если опоздать, то в перегретой почве начнет бурно развиваться листва в ущерб корням — цветоносы будут непрочными и мелкими.

Глубина посадки классическая — три диаметра луковицы: крупные экземпляры заглубляют на 10–15 см, мелкие — на 5–7 см. Выбирайте для гладиолусов самое солнечное место без застоя воды.

Ранее были названы 3 цветка для посадки в мае, которые цветут до самого снега.

Дарья Иванова
