Цветет сотней лилий за раз, а уход — посадил в мае и забыл на 10 лет: многолетник-мечта

Цветет сотней лилий за раз, а уход — посадил в мае и забыл на 10 лет: многолетник-мечта

Лилейник — это многолетник-мечта. Его цветение похоже на сотню лилий, распустившихся одновременно на одном кусте, только без запаха и капризов.

Форма у разных сортов варьируется от ажурных бутонов до пышных махровых шаров, напоминающих гигантские пионы, а окраска включает желтые, оранжевые, розовые, красные, пурпурные и почти черные тона.

Распускается лилейник с конца мая до осени, а общая продолжительность цветения благодаря непрерывному формированию новых бутонов составляет от 30 до 50 дней.

Лилейник растет на солнце и в тени, на любой почве, выносит засуху и переувлажнение, не болеет и не привлекает вредителей. Живет на одном месте до 15 лет без пересадки и укрытия на зиму.

Посадка в мае проста: выкопайте яму 40х40 см, на дно насыпьте перегной, поместите корневище так, чтобы корневая шейка была на уровне земли, засыпьте и обильно полейте. Расстояние между кустами — 50–70 см.

Самые красивые сорта: Stella de Oro (золотисто-желтые карлики, цветут все лето), Frans Hals (двухцветный красно-желтый), Pandoras Box (кремово-белый с зеленым горлом) и Purple de Oro (богатый пурпур).

Ранее был назван кустарник, который цветет 30 лет, пахнет жасмином и земляникой.