30 апреля 2026 в 06:46

Цветет 30 лет, пахнет жасмином и земляникой: куст для создания белой дымки в саду

Чубушник, который в народе часто ошибочно называют садовым жасмином, — это настоящая находка для дачи, способная расти на одном месте до 30 лет и не требующая к себе пристального внимания.

Главное преимущество этого кустарника — его потрясающее, белоснежное цветение, которое превращает сад в белую дымку с середины июня. В отличие от капризных роз, чубушник невероятно живуч: он выдерживает морозы до -35 °C без укрытия, засухоустойчив и прекрасно растет как на солнце, так и в полутени.

При этом разнообразие сортов поражает воображение: есть гиганты до 3 метров и карлики в полметра, растения с простыми «ромашками» и роскошными махровыми цветами, а их аромат варьируется от классического жасминового до изысканного земляничного или ананасового.

Ранее был назван цветок на замену петуниям: не боится ливней и самоочищается.

Читайте также
Стало известно о новом тренде среди россиян в сфере недвижимости
Стало известно, в какой отрасли получают более 350 тысяч рублей
Компактный кустик, превращающийся в цветущий шар: забудьте о капризных петуниях, это растение проще и ярче
Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов
Посадила эти «солнечные помпоны» по периметру дачи — тля и комары исчезли, урожай растет сам
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В рядах ВСУ появились «мертвые души»
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве
Юрист предупредила о штрафах за неправильное вывешивание флага России
Трамп придумал новое название для Ормузского пролива
В Кремле высказались о конкретных сроках перемирия ко Дню Победы
Учитель совратил школьницу, пообещав высокие оценки
Задержан экс-министр одной из российский республик
Санта-Клауса-педофила повязали при совращении школьницы
Россиянам объяснили, как выбрать хорошего брокера
Терапевт назвала характерные симптомы дефицита железа
Над Тульской областью сбили БПЛА
Посол Ирана заявил о поражении США в войне и экономике
Вторичка стала дешевле: на сколько упали цены, покупать ли квартиру сейчас
В Ростовской области уничтожили БПЛА в пяти районах
Врач назвала первые признаки для проверки на хеликобактериоз
Составлен список серьезных причин для обращения к гастроэнтерологу
Трамп продвигает новый альянс по Ормузскому проливу
В России заявили о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии
Стало известно о новом тренде среди россиян в сфере недвижимости
«Ураган» смел резервы ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 30 апреля
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

