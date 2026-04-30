Посадила эти «солнечные помпоны» по периметру дачи — тля и комары исчезли, урожай растет сам

Если вы хотите, чтобы ваш сад украшали не просто цветы, а гигантские солнечные помпоны, то африканские бархатцы — ваш идеальный выбор.

В отличие от низкорослых собратьев, африканцы поражают своей мощью и величием: они формируют раскидистые кусты высотой до 70-120 см с толстыми, прочными стеблями, которые не нуждаются в подвязке.

Но главное их достоинство — это невероятно крупные, полностью махровые соцветия, которые могут достигать 13-15 см в диаметре, напоминая пышные хризантемы и золотистые шары. Цветовая гамма включает все оттенки желтого, оранжевого и лимонного, а цветение стартует в конце июня и продолжается до самых заморозков.

Их специфический аромат отпугивает тлю, белокрылку, нематод и даже комаров, делая их природным санитаром сада. Посадите этих великанов по периметру огорода или в междурядьях, и они не только порадуют вас сказочной красотой, но и защитят ваш урожай от вредителей, поспособствовав его росту.

