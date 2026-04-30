Косметолог рассказала о неожиданном способе справиться с депрессией

Расслабление мышц в межбровной области может помочь в борьбе с депрессией и положительно сказаться на настроении, заявила NEWS.ru косметолог-дерматолог Наталья Ряховская. По ее словам, эмоциональный фон и мимика человека тесно взаимосвязаны.

Наше настроение и выражение лица связаны гораздо теснее, чем кажется. Американские исследователи обратили внимание на интересную закономерность. У пациентов с депрессивными состояниями после расслабления определенных мимических мышц, в частности в зоне межбровья, наблюдалось некоторое улучшение эмоционального самочувствия, — поделилась Ряховская.

Она пояснила, что когда лицевые мышцы перестают передавать сигналы о напряжении, хмурости или беспокойстве, эмоциональное состояние начинает стабилизироваться. По словам косметолога, мозг «улавливает» расслабление и избавляется от стресса.

Важно подчеркнуть, что это лишь одно из научных наблюдений, а не готовая медицинская рекомендация. Однако сам факт, что мимика и эмоции связаны двусторонней связью, подтверждается многими исследованиями, — заключила Ряховская.

