30 апреля 2026 в 06:00

Косметолог рассказала о неожиданном способе справиться с депрессией

Косметолог Ряховская: расслабление межбровных мышц поможет в борьбе с депрессией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Расслабление мышц в межбровной области может помочь в борьбе с депрессией и положительно сказаться на настроении, заявила NEWS.ru косметолог-дерматолог Наталья Ряховская. По ее словам, эмоциональный фон и мимика человека тесно взаимосвязаны.

Наше настроение и выражение лица связаны гораздо теснее, чем кажется. Американские исследователи обратили внимание на интересную закономерность. У пациентов с депрессивными состояниями после расслабления определенных мимических мышц, в частности в зоне межбровья, наблюдалось некоторое улучшение эмоционального самочувствия, — поделилась Ряховская.

Она пояснила, что когда лицевые мышцы перестают передавать сигналы о напряжении, хмурости или беспокойстве, эмоциональное состояние начинает стабилизироваться. По словам косметолога, мозг «улавливает» расслабление и избавляется от стресса.

Важно подчеркнуть, что это лишь одно из научных наблюдений, а не готовая медицинская рекомендация. Однако сам факт, что мимика и эмоции связаны двусторонней связью, подтверждается многими исследованиями, — заключила Ряховская.

Ранее дерматолог Евгения Полякова заявила, что с наступлением весны необходимо обновить уход за кожей для восстановления ее здорового состояния после зимних морозов. По ее словам, важно не только очищать и увлажнять покров, но и защищать его от солнечных лучей.

Читайте также
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
Здоровье/красота
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
Приметы 30 апреля — Зосима Пчельник: мед сегодня дарит здоровье?
Семья и жизнь
Приметы 30 апреля — Зосима Пчельник: мед сегодня дарит здоровье?
Косметолог ответила, как быстро можно восстановить обезвоженную кожу
Здоровье/красота
Косметолог ответила, как быстро можно восстановить обезвоженную кожу
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Здоровье/красота
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Дерматолог ответила, почему весной портится состояние кожи
Здоровье/красота
Дерматолог ответила, почему весной портится состояние кожи
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

