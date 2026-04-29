29 апреля 2026 в 20:45

Лилии, как из цветочного: без этих фишек не видать роскошных цветов с обилием бутонов

Фото: D-NEWS.ru
Хотите, чтобы ваши лилии превратились в роскошные букеты, как в цветочных магазинах, а не в одиночные скромные цветки на тонких стеблях? Запомните три главные фишки, без которых невозможно добиться такой красоты.

Первый и самый важный момент — правильная глубина посадки. Запомните золотое правило: луковица должна быть заглублена на три ее высоты. Это означает, что над верхушкой луковицы должно быть не менее 15-20 см рыхлой земли. Такая глубина стимулирует образование мощных стеблевых корней, которые и будут питать ваш будущий «букет».

Второй секрет — правильный полив и подкормки. Лилии не выносят застоя воды у корней, это главная причина гниения. Поливайте их только под корень, утром, и следите, чтобы вода не попадала на листья, иначе не избежать грибковых заболеваний. Что касается питания, то здесь есть важный нюанс: в начале лета, когда формируются бутоны, лилиям нужны не азот, а фосфор и калий.

И третий секрет: правильная обрезка после цветения. Ни в коем случае не срезайте стебель под корень! Удалите только засохшие цветки и семенные коробочки.

