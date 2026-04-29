Пожалеете, если не посадите, этот цветок — классика русского сада: превращает клумбу в фейерверк красок

Флоксы — это не просто цветы, а настоящая классика русского сада. Если вы до сих пор сомневаетесь, сажать их или нет, знайте, этот цветок превратит клумбу в цветущий на протяжении нескольких месяцев фейерверк красок.

Их богатая палитра включает все оттенки розового, сиреневого, малинового и даже оранжевого, и двухцветного. Но красота — не единственный их козырь. Флоксы невероятно живучи: они зимостойки, засухоустойчивы и способны переносить даже полное отсутствие ухода, а выкопанный куст может перезимовать, просто лежа на земле под снегом.

Низкорослые виды, такие как флокс шиловидный, создают настолько плотный ковер из зелени и цветов, что полностью подавляют рост сорняков, избавляя вас от прополки на 4-5 лет, а их побеги, свешивающиеся с подпорных стенок, создают эффект живого водопада.

Высокорослые же сорта (до 1,5 м) станут великолепным фоном в любом миксбордере и простоят в срезке до 5 дней, наполняя дом нежным ароматом. Не посадив флоксы, вы пожалеете, ведь лишите себя растения, которое требует минимум внимания, но дарит максимум радости.

