Цветок с ароматом духов: вырастит даже начинающий дачник — сеять можно уже сейчас

Левкой — он способен превратить обычную клумбу в источник непрерывного эстетического наслаждения и чарующих ароматов.

Его главное преимущество перед многими другими однолетниками — это невероятная красота цветения, напоминающая плотные, восковые свечи или букеты миниатюрных розочек, и неповторимый аромат пряно-сладких духов.

Палитра левкоя поражает разнообразием: вы можете выбрать растения с белоснежными, кремовыми, розовыми, сиреневыми, бордовыми и даже почти черными махровыми соцветиями, которые будут радовать глаз с июня до самой осени.

Вырастить левкой на даче под силу даже начинающему садоводу, так как он обладает отличной холодостойкостью. Семена можно сеять прямо в открытый грунт уже в конце апреля — начале мая, как только прогреется земля, и они не боятся возвратных заморозков до -5°C.

