Забудьте про однолетники, которые нужно сеять весной: эта красота цветет с апреля по октябрь из года в год

Виола, или фиалка садовая, — это многолетник, который по праву считается королевой ранней весны и поздней осени благодаря своей невероятной холодостойкости.

Ее цветение похоже на стайку разноцветных бабочек. Каждый цветок состоит из пяти лепестков, часто с контрастными полосками, пятнами и «глазками» в центре. Палитра включает все оттенки радуги — от чисто-белых и лимонно-желтых до насыщенно-синих, пурпурных и почти черных, а также двухцветные сорта с каймой.

Для дачи виола хороша своей феноменальной выносливостью: она без проблем переносит весенние заморозки до −5°C и продолжает цвести даже после первых осенних холодов, украшая участок с апреля по октябрь.

Главное преимущество — многолетняя природа: достаточно посадить ее один раз, и она будет радовать вас годами, причем легко размножается самосевом, заполняя пустующие места на клумбе.

Виола нетребовательна к почвам, мирится с полутенью и не нуждается в частом поливе. Она идеально подходит для бордюров вдоль дорожек, для подвесных кашпо и балконных ящиков.

