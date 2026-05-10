Снимает стресс и купирует головную боль: растение для дачи — лечит и цветет все лето

Среди садовых растений есть настоящий природный лекарь, который не только украсит дачу яркими шапками цветов, но и поможет избавиться от головной боли, — это пеларгония.

Ее специфический аромат, исходящий от листьев, обладает уникальными целебными свойствами: он очищает воздух, эффективно снимает стресс, помогает при нервных расстройствах и купирует головную боль.

Цветение пеларгонии не менее впечатляюще: с мая и до первых заморозков куст украшают пышные зонтики самых разных оттенков — от ослепительно-белых до глубоких сиреневых и малиновых.

Посадить этот цветок на даче проще простого в мае. Выберите для него самое солнечное место (но желательно без палящего полуденного солнца) с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Высаживайте рассаду во второй половине мая, когда минует угроза заморозков, на расстоянии 25–30 см друг от друга. Уход за пеларгонией минимален: она засухоустойчива и прощает забывчивый полив.

