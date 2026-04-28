28 апреля 2026 в 11:00

Цветок на замену петунии и бегонии — для клумб, кашпо и балконов: на одном кусте до 50 цветков

Фото: D-NEWS.ru
Вербена — это не просто цветок, а настоящая находка для дачи и классная замена петунии и бегонии. Она радует глаз яркими шапками соцветий с июня и до самых заморозков, а некоторые сорта цветут даже после первых морозов.

Каждый небольшой изящный цветок диаметром до 2,5 см, напоминает маленькие гвоздички или яркие звездочки. На одном кусте может распускаться до 50 цветков. Но главная фишка растения — способность создавать из сотен таких бутонов эффект плотного пышного шара, под которым почти не видно листвы.

Эта культура удивительно неприхотлива: она засухоустойчива, не боится жары и прощает дачникам многие ошибки в уходе. Уход прост: полив только после просыхания почвы, удаление увядших соцветий и 2-3 подкормки комплексным удобрением за сезон.

Вербена идеально подходит для создания ярких клумб, бордюров, а также для выращивания в подвесных кашпо и балконных ящиках.

Ранее был назван цветок, который пахнет ладаном и редко просит полива.

Читайте также
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
Общество
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Цветет махровыми мини-розочками с июня до морозов и не боится дождей: чудо-многолетник для сада
Общество
Цветет махровыми мини-розочками с июня до морозов и не боится дождей: чудо-многолетник для сада
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Общество
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Цветок-антистресс — очищает воздух и помогает при головной боли: посадить в мае проще простого
Общество
Цветок-антистресс — очищает воздух и помогает при головной боли: посадить в мае проще простого
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

