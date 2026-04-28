Цветок на замену петунии и бегонии — для клумб, кашпо и балконов: на одном кусте до 50 цветков

Вербена — это не просто цветок, а настоящая находка для дачи и классная замена петунии и бегонии. Она радует глаз яркими шапками соцветий с июня и до самых заморозков, а некоторые сорта цветут даже после первых морозов.

Каждый небольшой изящный цветок диаметром до 2,5 см, напоминает маленькие гвоздички или яркие звездочки. На одном кусте может распускаться до 50 цветков. Но главная фишка растения — способность создавать из сотен таких бутонов эффект плотного пышного шара, под которым почти не видно листвы.

Эта культура удивительно неприхотлива: она засухоустойчива, не боится жары и прощает дачникам многие ошибки в уходе. Уход прост: полив только после просыхания почвы, удаление увядших соцветий и 2-3 подкормки комплексным удобрением за сезон.

Вербена идеально подходит для создания ярких клумб, бордюров, а также для выращивания в подвесных кашпо и балконных ящиках.

