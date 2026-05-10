Глава финской дипломатии села в лужу из-за похвалы ВСУ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен оказалась в неловкой ситуации из-за похвалы ВСУ в прямом эфире. В интервью немецкому каналу ZDF она назвала украинскую армию самой боеспособной в Европе — в ответ ведущий спросил, почему дипломат не упомянула военных ФРГ.

Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию? — спросил ведущий.

Вместо ответа Валтонен замялась и отметила, что у Киева сильные козыри на руках. После этого ведущий посмотрел на главу МИД Финляндии недоуменным взглядом.

Ранее Валтонен заявила, что появление украинских дронов в воздушном пространстве Финляндии принесло лишь проблемы. Дипломат отметила, что в ее недельном расписании появилось свободное окошко, но она потратила свой выходной на «охоту» за беспилотниками.

Также премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в неловкой ситуации, комментируя инциденты с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Пытаясь оправдать продолжение сотрудничества с Киевом, политик заявил, что беспилотники, которые уже неоднократно фиксировались на финской территории, никто туда целенаправленно не посылал — они попали в воздушное пространство Суоми случайно.