05 мая 2026 в 10:46

Премьер Финляндии попал в неловкую ситуацию, объясняя полеты дронов ВСУ

Премьер Финляндии Орпо оказался в неловкой ситуации из-за украинских дронов

Петтери Орпо Петтери Орпо Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в неловкой ситуации, комментируя недавние инциденты с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, пишет газета Ilta-Sanomat. Пытаясь оправдать продолжение сотрудничества с Киевом, политик заявил, что беспилотники, которые уже неоднократно фиксировались на финской территории, никто туда целенаправленно не посылал — они попали в воздушное пространство Суоми случайно.

При этом премьер-министр признал, что у Финляндии пока не существует системы противовоздушной обороны, способной нейтрализовать все дроны, которые залетают в страну. Он назвал это печальным фактом.

Ранее сообщалось, что ВС Финляндии не пытались перехватывать дроны, нарушившие воздушное пространство страны, так как они находились слишком близко к российской границе. В то же время Орпо напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что дроны ВСУ не имеют права залетать на территорию Финляндии. Украинские беспилотники также залетали в Эстонию, Латвию и Литву.

