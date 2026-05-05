Премьер Финляндии попал в неловкую ситуацию, объясняя полеты дронов ВСУ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в неловкой ситуации, комментируя недавние инциденты с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, пишет газета Ilta-Sanomat. Пытаясь оправдать продолжение сотрудничества с Киевом, политик заявил, что беспилотники, которые уже неоднократно фиксировались на финской территории, никто туда целенаправленно не посылал — они попали в воздушное пространство Суоми случайно.

При этом премьер-министр признал, что у Финляндии пока не существует системы противовоздушной обороны, способной нейтрализовать все дроны, которые залетают в страну. Он назвал это печальным фактом.