Финляндия получила удар в спину от ВСУ Два беспилотника упали на территории Финляндии

Два украинских беспилотника упали на территории Финляндии, сообщил премьер страны Петтери Орпо изданию Yle. Он назвал инцидент нарушением территориальной целостности.

По информации политика, военные не сбивали дроны — они упали сами. БПЛА обнаружили к северу и к востоку от города Коувола. Финские власти рассматривают вопрос о созыве совещания с участием правительства и президента.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Литва, Латвия и Эстония фактически стали соучастниками атак на российские регионы, разрешив использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников. По его словам, часть дронов, атаковавших Усть-Лугу, Приморск и Кронштадт, зашла с территории Эстонии.

До этого военный эксперт Александр Собянин заявил, что Россия при желании может ликвидировать плацдарм НАТО в Прибалтике, чтобы обезопасить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Так он прокомментировал участившиеся налеты БПЛА ВСУ на северо-запад РФ при возможном участии балтийских стран. По его словам, также в Европе все чаще раздаются угрозы блокады Калининградской области.