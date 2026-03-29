Финляндия получила удар в спину от ВСУ

Два украинских беспилотника упали на территории Финляндии, сообщил премьер страны Петтери Орпо изданию Yle. Он назвал инцидент нарушением территориальной целостности.
По информации политика, военные не сбивали дроны — они упали сами. БПЛА обнаружили к северу и к востоку от города Коувола. Финские власти рассматривают вопрос о созыве совещания с участием правительства и президента.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Литва, Латвия и Эстония фактически стали соучастниками атак на российские регионы, разрешив использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников. По его словам, часть дронов, атаковавших Усть-Лугу, Приморск и Кронштадт, зашла с территории Эстонии.
До этого военный эксперт Александр Собянин заявил, что Россия при желании может ликвидировать плацдарм НАТО в Прибалтике, чтобы обезопасить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Так он прокомментировал участившиеся налеты БПЛА ВСУ на северо-запад РФ при возможном участии балтийских стран. По его словам, также в Европе все чаще раздаются угрозы блокады Калининградской области.