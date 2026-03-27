27 марта 2026 в 17:03

Эксперт объяснил, что России следует сделать с Прибалтикой из-за ВСУ

Дандыкин призвал к показательной порке Прибалтики после ударов ВСУ по Ленобласти

Литва, Латвия и Эстония фактически стали соучастниками атак на российские регионы, разрешив использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников, заявил в беседе с MK.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, часть дронов, атаковавших Усть-Лугу, Приморск и Кронштадт, зашла с территории Эстонии.

Специалист считает, что украинские аппараты необходимо сбивать на подлете над территорией прибалтийских стран, поднимая для этого российскую авиацию. Он назвал действия Киева вместе с Прибалтикой и Польшей спланированной Брюсселем акцией, цель которой — нарушить работу ключевых российских экспортных узлов по поставке нефти.

По мнению Дандыкина, европейские страны испытывают дефицит топлива и стремятся помешать другим, а прибалтийские государства и Польша решили, что им за это ничего не будет. Эксперт предупредил, что следом за беспилотниками могут пойти диверсионные группы и России следует ответить жестко.

Поэтому я считаю, что должна быть показательная порка. В случае следующей провокации должна быть задействована наша авиация, — сказал военэксперт.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 марта ПВО в Ленобласти уничтожила 36 украинских БПЛА. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Оперативные службы работают на местах падения обломков.

Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
