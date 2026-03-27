Эксперт объяснил, что России следует сделать с Прибалтикой из-за ВСУ Дандыкин призвал к показательной порке Прибалтики после ударов ВСУ по Ленобласти

Литва, Латвия и Эстония фактически стали соучастниками атак на российские регионы, разрешив использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников, заявил в беседе с MK.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, часть дронов, атаковавших Усть-Лугу, Приморск и Кронштадт, зашла с территории Эстонии.

Специалист считает, что украинские аппараты необходимо сбивать на подлете над территорией прибалтийских стран, поднимая для этого российскую авиацию. Он назвал действия Киева вместе с Прибалтикой и Польшей спланированной Брюсселем акцией, цель которой — нарушить работу ключевых российских экспортных узлов по поставке нефти.

По мнению Дандыкина, европейские страны испытывают дефицит топлива и стремятся помешать другим, а прибалтийские государства и Польша решили, что им за это ничего не будет. Эксперт предупредил, что следом за беспилотниками могут пойти диверсионные группы и России следует ответить жестко.

Поэтому я считаю, что должна быть показательная порка. В случае следующей провокации должна быть задействована наша авиация, — сказал военэксперт.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 марта ПВО в Ленобласти уничтожила 36 украинских БПЛА. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Оперативные службы работают на местах падения обломков.