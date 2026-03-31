31 марта 2026 в 08:21

Глава МИД Финляндии взбесилась из-за украинских БПЛА

Финский министр Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за БПЛА

Появление украинских дронов в воздушном пространстве Финляндии принесло лишь проблемы, заявила глава МИД страны Элина Валтонен. По словам министра иностранных дел, которые приводит газета Iltalehti, в недельном расписании появилось свободное окошко, но она потратила свой выходной на «охоту» за этими беспилотниками.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию. По словам главы государства, украинская сторона готова к любым компромиссам, если Россия их предложит, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

Также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

БПЛА
Финляндия
Украина
выходные
