Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 12:04

«Не исключено»: военэксперт связал падение дрона в Финляндии с Украиной

Военэксперт Степанов: Финляндия могла быть задействована в запуске дронов ВСУ

Фото: XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Территория Финляндии могла быть задействована для запуска украинских беспилотников, высказал мнение в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Поводом для обсуждения стало падение неопознанного летательного аппарата в финском городе Коувола.

С учетом того, что в их воздушном пространстве перемещались дроны, не исключено, что их территория использовалась в том числе для применения, — сказал он.

Ранее финские СМИ сообщали, что дроны, упавшие около города Коувола, не были сбиты, так как ВВС Финляндии не сочли их опасными. Генерал-майор Тимо Херранен пояснил, что истребитель их идентифицировал, но огонь не открывал, чтобы избежать возможного ущерба. Прежде СМИ сообщали, что два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. ВВС страны подняли истребители F/A-18 Hornet.

До этого неизвестный беспилотник залетел в Эстонию и задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб энергосистеме не зафиксирован.

Финляндия
Россия
Украина
БПЛА
дроны
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.