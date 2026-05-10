Один бутон увеличивается в объеме втрое, превращаясь в кружевной шар до 12 см. Гибридная красавица для сада

Роза чайно-гибридная «Кампанелла Пич» — это настоящий персиковый фейерверк в вашем саду, созданный новозеландскими селекционерами в 2013 году специально для эффектной срезки и украшения участков. Главное сокровище сорта — крупные махровые цветки диаметром 10–12 см розеточной формы.

Бутон, плотно набитый кружевными лепестками нежно-персикового оттенка с легким розовым румянцем по краям, при раскрытии увеличивается в несколько раз и становится похожим на пену из бокала шампанского. Цветение — волнами, повторное, с июня до осени. Куст прямостоячий, 90–110 см в высоту и 50–60 см в ширину.

Аромат средней интенсивности, стойкость в срезке — более 14 дней. Сорт обладает сильным иммунитетом к мучнистой росе и черной пятнистости. Прекрасно смотрится в розариях, миксбордерах и одиночных посадках.

