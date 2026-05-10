День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 08:00

Один бутон увеличивается в объеме втрое, превращаясь в кружевной шар до 12 см. Гибридная красавица для сада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Роза чайно-гибридная «Кампанелла Пич» — это настоящий персиковый фейерверк в вашем саду, созданный новозеландскими селекционерами в 2013 году специально для эффектной срезки и украшения участков. Главное сокровище сорта — крупные махровые цветки диаметром 10–12 см розеточной формы.

Бутон, плотно набитый кружевными лепестками нежно-персикового оттенка с легким розовым румянцем по краям, при раскрытии увеличивается в несколько раз и становится похожим на пену из бокала шампанского. Цветение — волнами, повторное, с июня до осени. Куст прямостоячий, 90–110 см в высоту и 50–60 см в ширину.

Аромат средней интенсивности, стойкость в срезке — более 14 дней. Сорт обладает сильным иммунитетом к мучнистой росе и черной пятнистости. Прекрасно смотрится в розариях, миксбордерах и одиночных посадках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Воздушные кусты и цветы-сердечки: многолетник делает клумбу «дороже» — 3 сорта, которые особенно хороши
Общество
Воздушные кусты и цветы-сердечки: многолетник делает клумбу «дороже» — 3 сорта, которые особенно хороши
Роскошные кустики сами ветвятся в пышные подушки без обрезки и прищипки. Идеален для контейнеров и бордюров
Общество
Роскошные кустики сами ветвятся в пышные подушки без обрезки и прищипки. Идеален для контейнеров и бордюров
Нашла «королевский бархат» и еще 5 необычных сортов пионов: на вашу клумбу будут оборачиваться все
Общество
Нашла «королевский бархат» и еще 5 необычных сортов пионов: на вашу клумбу будут оборачиваться все
Посадите в мае — с июня сад в огненных шариках. Многолетник для самых ярких клумб и дорожек
Общество
Посадите в мае — с июня сад в огненных шариках. Многолетник для самых ярких клумб и дорожек
цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский тяжеловес вышел на бой под «Катюшу» и разбил соперника наголову
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии
Фицо пригрозили проблемами в Евросоюзе после визита в Москву
Раскрыто, когда в Москве закончатся «черемуховые холода»
Фицо раскрыл подробности разговора с Путиным про Зеленского
Раскрыта результативность системы ПВО «Купол Донбасса»
Иран отказался пропускать через Омузский пролив суда некоторых стран
Назван неочевидный признак дефицита витамина D в организме
В Британии раскрыли, что показал парад Победы в Москве
Смерть новосибирского главы отдела ветеринарии признали некриминальной
«Подумайте о матерях»: Иран жестко отреагировал на рождение дочери у Ливитт
Стала известна судьба брошенной в аэропорту Антальи девочки
Названа самая популярная у россиян страна Европы
Пассажиров лайнера со смертельным хантавирусом эвакуируют спецрейсами
«Передайте привет супруге»: закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем РФ
Удар по Киеву и конец украинского конфликта: новости СВО к утру 10 мая
Финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»: расписание, прогнозы, кто фаворит
Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на краю земли
ВСУ открыли огонь по укрывшимся дезертирам в Сумской области
Россияне стали брать кредиты во избежание ответственности за «помощь ВСУ»
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.