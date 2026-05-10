10 мая 2026 в 10:47

Появились кадры с места мощного пожара в Свердловской области

В Сети появились кадры мощного пожара в поселке Бисерть Свердловской области, где пламя охватило сразу семь частных жилых домов. По информации Telegram-канала «112», огонь стремительно распространился на соседние строения из-за плотной застройки.

Ситуацию осложняет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, который раздувает пламя. На данный момент общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы, пытаясь локализовать очаг и не допустить дальнейшего уничтожения поселка.


Ранее очевидцы сняли на видео пожар в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе. Предварительно известно, что огонь вспыхнул на территории картинга. Сведений о возможных жертвах и пострадавших в результате ЧП не поступало. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

До этого мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица», посетителей эвакуировали.

