День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 17:05

Воздушные кусты и цветы-сердечки: многолетник делает клумбу «дороже» — 3 сорта, которые особенно хороши

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дицентра — один из самых атмосферных многолетников для сада. Ее легко узнать по необычным цветкам в форме сердечек, которые свисают длинными гирляндами над ажурной листвой. Во время цветения кусты выглядят очень нежно и романтично, а сама клумба сразу становится более «европейской» и дорогой на вид.

Главный плюс дицентры — она годами растет практически без хлопот. На одном месте куст способен жить 10–15 лет, постепенно становясь все пышнее.

Растение любит полутень или мягкое солнце, хорошо зимует и спокойно переносит морозы до −35 градусов. Особенно красиво дицентра смотрится рядом с хостами, папоротниками и астильбами.

Есть и интересный факт: в Европе дицентру часто называют «разбитое сердце» из-за формы цветков.

Вот три сорта, которые особенно эффектно смотрятся в саду:

«Альба» (Alba) — роскошная белая дицентра с крупными чисто-белыми сердечками. На фоне темной зелени выглядит очень благородно и отлично освежает теневые клумбы.

«Голд Харт» (Gold Heart) — один из самых красивых современных сортов. У него яркая золотисто-желтая листва и насыщенно-розовые цветки. Даже без цветения куст выглядит декоративно.

«Валентайн» (Valentine) — эффектный сорт с глубокими малиново-красными сердечками и темными стеблями. Смотрится очень контрастно и сразу притягивает внимание.

Проверено редакцией
Читайте также
Нашла «королевский бархат» и еще 5 необычных сортов пионов: на вашу клумбу будут оборачиваться все
Общество
Нашла «королевский бархат» и еще 5 необычных сортов пионов: на вашу клумбу будут оборачиваться все
Сажаешь томаты на одном месте и удивляешься мелочи: простой ход с грядками спасает урожай
Общество
Сажаешь томаты на одном месте и удивляешься мелочи: простой ход с грядками спасает урожай
Роскошные кустики сами ветвятся в пышные подушки без обрезки и прищипки. Идеален для контейнеров и бордюров
Общество
Роскошные кустики сами ветвятся в пышные подушки без обрезки и прищипки. Идеален для контейнеров и бордюров
Посадите в мае — с июня сад в огненных шариках. Многолетник для самых ярких клумб и дорожек
Общество
Посадите в мае — с июня сад в огненных шариках. Многолетник для самых ярких клумб и дорожек
Лиана, которая растет как на дрожжах на солнцепеке и в густой тени, под дождем и в засуху
Общество
Лиана, которая растет как на дрожжах на солнцепеке и в густой тени, под дождем и в засуху
сады
цветы
дачи
клумба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.