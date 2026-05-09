Воздушные кусты и цветы-сердечки: многолетник делает клумбу «дороже» — 3 сорта, которые особенно хороши

Дицентра — один из самых атмосферных многолетников для сада. Ее легко узнать по необычным цветкам в форме сердечек, которые свисают длинными гирляндами над ажурной листвой. Во время цветения кусты выглядят очень нежно и романтично, а сама клумба сразу становится более «европейской» и дорогой на вид.

Главный плюс дицентры — она годами растет практически без хлопот. На одном месте куст способен жить 10–15 лет, постепенно становясь все пышнее.

Растение любит полутень или мягкое солнце, хорошо зимует и спокойно переносит морозы до −35 градусов. Особенно красиво дицентра смотрится рядом с хостами, папоротниками и астильбами.

Есть и интересный факт: в Европе дицентру часто называют «разбитое сердце» из-за формы цветков.

Вот три сорта, которые особенно эффектно смотрятся в саду:

«Альба» (Alba) — роскошная белая дицентра с крупными чисто-белыми сердечками. На фоне темной зелени выглядит очень благородно и отлично освежает теневые клумбы.

«Голд Харт» (Gold Heart) — один из самых красивых современных сортов. У него яркая золотисто-желтая листва и насыщенно-розовые цветки. Даже без цветения куст выглядит декоративно.

«Валентайн» (Valentine) — эффектный сорт с глубокими малиново-красными сердечками и темными стеблями. Смотрится очень контрастно и сразу притягивает внимание.