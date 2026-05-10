10 мая 2026 в 10:42

Россиян попросили не верить сообщениям об аномальной жаре летом 2026 года

Гидрометцентр: пока рано прогнозировать аномальную жару летом 2026 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Говорить о гарантированной жаре в июне 2026 года пока рано, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, точный прогноз аномальных погодных явлений составляется только на ближайшие трое суток.

Только накануне июня будет известна средняя температура первого месяца лета, а информация об аномальных явлениях прогнозируется в ближайшие трое суток от их активности, поэтому утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя, — пояснила Паршина.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, температура в июне может превысить климатическую норму примерно на один градус в ряде регионов Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.

Паршина отметила, что в центральной части России, включая Москву, серьезных отклонений от нормы пока не ожидается. Более прохладная погода, по предварительным данным, прогнозируется лишь на западе Якутии и в континентальных районах Магаданской области.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «черемуховые» холода завершатся в Москве с окончанием выходных, и в столицу вернется тепло. Он добавил, что на следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы: плюс 15–20 градусов, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
