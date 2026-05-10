Сажаю в самый темный угол дачи — распускается розовыми и синими цветами: многолетник-хамелеон

Медуница — это тот редкий многолетник, который способен украсить дачу там, где другие растения просто выживают. Посадите ее в самый глухой, темный уголок сада, и она превратит это место в весеннюю сказку.

Цветение медуницы — это настоящее волшебство, за которое ее называют «растением-хамелеоном». На одном кусте распускаются одновременно и розовые, и синие цветки: молодые бутоны имеют насыщенный розовый оттенок, а по мере старения становятся васильково-синими или фиолетовыми.

Кроме того, этот первоцвет — прекрасный медонос, источающий нежный аромат и привлекающий в сад первых пчел. Листья у медуницы тоже декоративны: они часто покрыты серебристыми пятнами и остаются красивыми на протяжении всего сезона.

Растение абсолютно неприхотливо, морозостойко и при этом отличается исключительной долговечностью, способно расти на одном месте 10 лет без пересадки.

