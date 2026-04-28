Цветок-антистресс — очищает воздух и помогает при головной боли: посадить в мае проще простого

Пеларгония, которую в народе часто путают с геранью, — это настоящая находка для сада, способная составить конкуренцию самым капризным цветам.

Ее главное достоинство — продолжительное и пышное цветение: шапки ярких зонтиков (красных, розовых, белых, сиреневых и даже персиковых) украшают кусты с мая по сентябрь. В отличие от роз, которым нужен постоянный уход, пеларгония неприхотлива: она засухоустойчива, не боится жары и отлично чувствует себя на бедных почвах.

А ее специфический аромат не только отпугивает вредителей, но и обладает целебными свойствами — очищает воздух и помогает при стрессе и головной боли.

Посадить пеларгонию проще простого в мае: выберите для нее солнечное место (но без палящего полуденного солнца) с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Если вы купили готовую рассаду, высаживайте ее во второй половине мая, когда минует угроза заморозков, на расстоянии 25--30 см друг от друга. Уход минимален: умеренный полив по утрам под корень (не на листья!) и удаление увядших соцветий для стимуляции новых бутонов.

