Вход на дачу как с картинки: эти цветы держат идеальную форму и не разваливаются после дождя

Чтобы парадная зона у входа на дачу всегда выглядела ухоженно, как с картинки, выбирайте растения для первого ряда, которые держат компактную форму, не разваливаются и не требуют постоянного внимания.

Гейхера — вариант, если хочется ярких красок. Она никогда не вытягивается, растет компактным кустом с разноцветными листьями — малиновыми, оранжевыми, серебристыми или фиолетовыми — и идеально подходит для переднего плана клумбы.

Лаванда — она растет аккуратными шаровидными кустиками, все лето усыпана сиреневыми соцветиями и наполняет воздух успокаивающим ароматом, который встречает гостей уже у калитки.

Хоста — идеальна для тени. Эта королева бордюра с роскошной листвой сизых, зеленых и желтых оттенков образует плотную куртину, не оставляющую шансов сорнякам, и декоративна с весны до заморозков.

Еще один беспроигрышный вариант — тимьян ползучий (чабрец), который стелется по земле плотным ковром, цветет в июне ярко-розовыми шапками и распространяет пряный аромат при каждом шаге — идеальная рамка для садовой дорожки.

