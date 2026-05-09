09 мая 2026 в 14:15

За 100 рублей и без рассады: 8 цветов, которые превратят дачу в конфетку и будут цвести все лето

Фото: D-NEWS.ru
Сделать из дачной клумбы конфетку можно не только за большие деньги. Семена многих красивейших цветов стоят копейки, но при этом их цветение способно поразить и затмить дорогие покупные саженцы.

Календула — ее яркие солнечные корзинки не только украсят сад, но и защитят ваши грядки от вредителей, а размножается она самосевом, избавляя вас от лишних хлопот на годы вперед.

Эхинацея пурпурная. Всего за 100 рублей вы получаете многолетник, который будет радовать вас цветением 20 лет, собирая вокруг себя бабочек и формируя с каждым сезоном все более пышные кусты с эффектными соцветиями.

А для тех, кто любит что-то необычное, подойдут эшшольция и алиссум. Эшшольция с ее шелковистыми оранжевыми цветами не боится засухи и размножается как сорняк, а шапки душистого алиссума будут источать медовый аромат весь сезон.

Космея — ее ажурная зелень и трогательные ромашки создают эффект легкого облака, и она тоже прекрасно растет практически без ухода.

Из многолетников стоит обратить внимание на гайлардию и котовник Фассена. Даже легендарные пионы, которые могут десятилетиями расти на одном месте, легко вырастить из семян, потратив копейки.

цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
