Кладу семена на землю в мае у забора или беседки — за месяц вырастает зеленая стена с цветами и плодами

Если вы мечтаете о необычной лиане для дачи, присмотритесь к долихосу. Он цветет удивительно долго: с середины июня и вплоть до устойчивых осенних заморозков в октябре, то есть почти 110–120 дней подряд.

Главные преимущества этого однолетника: молниеносный рост до 3–4 метров за лето, неприхотливость к почве, устойчивость к ветру и редким поливам, а также способность виться по любой опоре без подвязок.

Цветение долихоса похоже на россыпь ярких мотыльков — его длинные кисти, словно у сирени, усыпаны фиолетово-розовыми, белыми или желтыми цветками с приятным сладковатым ароматом.

Для дачи долихос хорош тем, что он скрывает неприглядные заборы, беседки и стены хозпостроек буквально за месяц, создавая плотный зеленый ковер с цветами и плодами. К тому же молодые стручки и семена съедобны — по вкусу они напоминают фасоль, но требуют длительной варки.

Просто вложите семена во влажную землю у опоры в мае, и до самой осени ваш участок будет радовать тропической роскошью без лишних хлопот.

