День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 11:01

Кладу семена на землю в мае у забора или беседки — за месяц вырастает зеленая стена с цветами и плодами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы мечтаете о необычной лиане для дачи, присмотритесь к долихосу. Он цветет удивительно долго: с середины июня и вплоть до устойчивых осенних заморозков в октябре, то есть почти 110–120 дней подряд.

Главные преимущества этого однолетника: молниеносный рост до 3–4 метров за лето, неприхотливость к почве, устойчивость к ветру и редким поливам, а также способность виться по любой опоре без подвязок.

Цветение долихоса похоже на россыпь ярких мотыльков — его длинные кисти, словно у сирени, усыпаны фиолетово-розовыми, белыми или желтыми цветками с приятным сладковатым ароматом.

Для дачи долихос хорош тем, что он скрывает неприглядные заборы, беседки и стены хозпостроек буквально за месяц, создавая плотный зеленый ковер с цветами и плодами. К тому же молодые стручки и семена съедобны — по вкусу они напоминают фасоль, но требуют длительной варки.

Просто вложите семена во влажную землю у опоры в мае, и до самой осени ваш участок будет радовать тропической роскошью без лишних хлопот.

Ранее был назван кустарник, который цветет розовыми, красными и белыми розочками.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 9 мая: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 9 мая: замедление, когда заблокируют
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 мая: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 мая: где сбои в России
Утром цветок кофейный, к вечеру — ореховый с перламутром. Сорт-хамелеон для клумбы и живой изгороди
Общество
Утром цветок кофейный, к вечеру — ореховый с перламутром. Сорт-хамелеон для клумбы и живой изгороди
7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу
Общество
7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу
Гортензия взбесится от счастья: укрыла пленкой — и куст зацвел почти на месяц раньше
Общество
Гортензия взбесится от счастья: укрыла пленкой — и куст зацвел почти на месяц раньше
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.