7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу

7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу

Есть цветы, которые достаточно посеять всего один раз. Дальше они сами рассыпают семена, спокойно зимуют и весной снова появляются на клумбе без рассады и постоянной возни. Причем часто такие посадки выглядят даже красивее и естественнее, чем идеально выверенные цветники.

Главное правило — не убирать все отцветшие коробочки осенью и дать семенам полностью вызреть.

Космея — один из самых надежных самосеек. Быстро всходит, цветет до осени и создает ту самую воздушную «дачную» красоту. Календула способна сама заполнять клумбы годами. Современные сорта уже давно выглядят не по-деревенски, а очень эффектно.

Нигелла дамасская дает нежные цветы и красивые семенные коробочки. Отлично сеется сама и выглядит очень «садово». Эшшольция особенно любит солнце и сухие места. После удачного сезона может спокойно появляться сама несколько лет подряд.

Василек однолетний легко дает самосев и красиво смотрится даже в современных природных цветниках. Особенно хороши темные и махровые сорта. Маттиола двурогая ценится не столько за внешний вид, сколько за вечерний аромат. Часто появляется сама в самых неожиданных местах сада.

Мак-самосейка — один из самых эффектных вариантов. Тонкие лепестки и легкая «дикость» делают клумбу очень живой и естественной.

Ранее мы рассказывали о весенних сидератах для повышения плодородия почвы. Что посеять и как получить максимум пользы.