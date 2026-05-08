День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:05

7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть цветы, которые достаточно посеять всего один раз. Дальше они сами рассыпают семена, спокойно зимуют и весной снова появляются на клумбе без рассады и постоянной возни. Причем часто такие посадки выглядят даже красивее и естественнее, чем идеально выверенные цветники.

Главное правило — не убирать все отцветшие коробочки осенью и дать семенам полностью вызреть.

Космея — один из самых надежных самосеек. Быстро всходит, цветет до осени и создает ту самую воздушную «дачную» красоту. Календула способна сама заполнять клумбы годами. Современные сорта уже давно выглядят не по-деревенски, а очень эффектно.

Нигелла дамасская дает нежные цветы и красивые семенные коробочки. Отлично сеется сама и выглядит очень «садово». Эшшольция особенно любит солнце и сухие места. После удачного сезона может спокойно появляться сама несколько лет подряд.

Василек однолетний легко дает самосев и красиво смотрится даже в современных природных цветниках. Особенно хороши темные и махровые сорта. Маттиола двурогая ценится не столько за внешний вид, сколько за вечерний аромат. Часто появляется сама в самых неожиданных местах сада.

Мак-самосейка — один из самых эффектных вариантов. Тонкие лепестки и легкая «дикость» делают клумбу очень живой и естественной.

Ранее мы рассказывали о весенних сидератах для повышения плодородия почвы. Что посеять и как получить максимум пользы.

Проверено редакцией
Читайте также
Пионы как с открытки, а не жалкие кустики: три подкормки, от которых шапки реально гигантские
Общество
Пионы как с открытки, а не жалкие кустики: три подкормки, от которых шапки реально гигантские
Участок будет выглядеть дороже: 7 саженцев для «вау-эффекта» без сложного ухода
Общество
Участок будет выглядеть дороже: 7 саженцев для «вау-эффекта» без сложного ухода
Россиянам рассказали, как подготовить собаку к поездке на дачу
Общество
Россиянам рассказали, как подготовить собаку к поездке на дачу
На одном растении распускается до 20 пышных корзинок. Многолетник-драгоценность с шапками до 15 см
Общество
На одном растении распускается до 20 пышных корзинок. Многолетник-драгоценность с шапками до 15 см
Не поливаю, не подкармливаю — этот многолетник растет сам на песке и камнях. Цветок — вечный огонь для сада и клумбы
Общество
Не поливаю, не подкармливаю — этот многолетник растет сам на песке и камнях. Цветок — вечный огонь для сада и клумбы
сады
дачи
цветы
клумба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.