«Благодаря им живем»: Володин напомнил о важности Дня Победы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем Победы в Telegram-канале. Он назвал 9 Мая священным праздником, символом героизма, мужества и сплоченности многонационального народа России.

9 Мая — священный праздник. Символ героизма, мужества и сплоченности нашего многонационального народа. В каждой семье бережно хранят память о подвиге дедов и прадедов. Благодаря им мы живем и строим будущее. Наш долг — защитить память о солдатах и офицерах, всех, кто ценой своей жизни спас мир от фашизма. Сделать все, чтобы передать правду о событиях тех лет будущим поколениям, — сказал Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы. Глава государства назвал его священным и главным праздником. По его словам, он связан с осознанием общего долга защищать интересы и будущее Родины, а также с искренней благодарностью поколению победителей. Он подчеркнул, что этот праздник воспринимается с чувством гордости и любви к стране.