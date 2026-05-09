От Владивостока до Петербурга: кадры великого парада Победы в регионах
В регионах России отпраздновали парады Победы
Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Владивосток одним из первых в стране встретил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Светланской прошел парад войск Владивостокского гарнизона, который собрал около 15 тыс. зрителей, включая ветеранов, участников СВО и близких. Военную технику в этом году не показали — вместо нее организаторы сделали упор на театрализованное представление о преемственности поколений с участием 400 человек.
На Камчатке День Победы отметили торжественным шествием парадных расчетов и «Бессмертным полком». Колонны прошли к памятнику Ленину в Петропавловске-Камчатском. В марше участвовали морпехи, ракетчики, авиаторы, пограничники, спасатели, полицейские, женщины-военные и курсанты. «Бессмертный полк» объединил ветеранов, военных и обычных горожан — это стало главным праздничным событием региона.
В Казани 9 Мая началось с минуты молчания. С утра делегации возлагают цветы на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Главный парад идет на площади Тысячелетия — там проходят военные, курсанты и ветераны. Тяжелую технику по городу также не показывают. Сразу после парада — театрализованное шоу о подвиге жителей Татарстана. В 22:00 над Казанкой прогремит салют.
В Новосибирске парад Победы прошел на площади Ленина. Участвовали больше 1300 человек, в числе которых были военные ЦВО, курсанты, силовики и более 150 бойцов СВО. По городу вместо военной техники прошла ретроколонна. После парада вынесли копии знамен 17 сибирских дивизий и сразу стартовал «Бессмертный полк» — очно и онлайн.
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади парад также прошел. Участвовали около тысячи человек: военные, курсанты вузов, институтов МВД, МЧС и Росгвардии. Технику в этом году не выкатывали по соображениям безопасности. Зрителей пустили в 18 раз меньше обычного, трибуну поставили всего одну, ветеранов не звали. Зато перед стартом по площади прошли бойцы группировки «Север» — участники СВО.
Самые яркие фото победного марша в регионах России — в галерее NEWS.ru.
Военнослужащие на военном параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Командир 41-й дивизии воздушной обороны, участник СВО, генерал-майор Сергей Крупин (слева) и командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор, участник СВО Данил Феофанов на военном параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Военнослужащие на параде Победы в Петропавловске-Камчатском, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Военнослужащие на параде Победы в Петропавловске-Камчатском, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Военнослужащие парадных расчетов перед началом военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Военнослужащие Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. адмирала С. О. Макарова на параде Победы во Владивостоке, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский (слева) и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина на параде Победы во Владивостоке, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Военнослужащие на параде Победы в Казани, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Ветеран ВОВ на параде Победы в Казани, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Военнослужащие на параде Победы во Владивостоке, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Гости на параде Победы в Казани, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Военнослужащие на параде Победы в Казани, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Военнослужащие на военном параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Военнослужащие в форме времен ВОВ на параде Победы в Казани, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Военнослужащие на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Парадный расчет военнослужащих-женщин на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Военный оркестр на параде Победы в Краснодаре, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Военнослужащие на параде Победы в Краснодаре, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Зрители на параде Победы в Краснодаре, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Парадный расчет военнослужащих на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Самоходная артиллерийская установка на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади 1905 года в Екатеринбурге
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Парадный расчет военнослужащих на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press