От Владивостока до Петербурга: кадры великого парада Победы в регионах

Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина в Новосибирске

Владивосток одним из первых в стране встретил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Светланской прошел парад войск Владивостокского гарнизона, который собрал около 15 тыс. зрителей, включая ветеранов, участников СВО и близких. Военную технику в этом году не показали — вместо нее организаторы сделали упор на театрализованное представление о преемственности поколений с участием 400 человек.

На Камчатке День Победы отметили торжественным шествием парадных расчетов и «Бессмертным полком». Колонны прошли к памятнику Ленину в Петропавловске-Камчатском. В марше участвовали морпехи, ракетчики, авиаторы, пограничники, спасатели, полицейские, женщины-военные и курсанты. «Бессмертный полк» объединил ветеранов, военных и обычных горожан — это стало главным праздничным событием региона.

В Казани 9 Мая началось с минуты молчания. С утра делегации возлагают цветы на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Главный парад идет на площади Тысячелетия — там проходят военные, курсанты и ветераны. Тяжелую технику по городу также не показывают. Сразу после парада — театрализованное шоу о подвиге жителей Татарстана. В 22:00 над Казанкой прогремит салют.

В Новосибирске парад Победы прошел на площади Ленина. Участвовали больше 1300 человек, в числе которых были военные ЦВО, курсанты, силовики и более 150 бойцов СВО. По городу вместо военной техники прошла ретроколонна. После парада вынесли копии знамен 17 сибирских дивизий и сразу стартовал «Бессмертный полк» — очно и онлайн.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади парад также прошел. Участвовали около тысячи человек: военные, курсанты вузов, институтов МВД, МЧС и Росгвардии. Технику в этом году не выкатывали по соображениям безопасности. Зрителей пустили в 18 раз меньше обычного, трибуну поставили всего одну, ветеранов не звали. Зато перед стартом по площади прошли бойцы группировки «Север» — участники СВО.

