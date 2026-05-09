Путин назвал главный долг России

09 мая 2026 в 12:04

Путин: долг России — не допустить оправдания нацизма и геноцида советских людей

Россия считает своим долгом не позволить оправдать нацистов и совершенные ими зверства против советского народа, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на торжественном приеме в честь Дня Победы. Он напомнил, что эти деяния однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности.

Наш долг не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности, — заявил глава государства.

Президент отмечал, что Россия всегда рассматривала победу в Великой Отечественной войне как общую, без разделения на свою и чужую. Он указал, что участие союзников в победе над нацизмом продолжает составлять важный элемент исторической памяти.

Путин на торжественном приеме для иностранных гостей по случаю Дня Победы сказал, что ему приятно праздновать 9 Мая вместе с друзьями и партнерами. Глава государства подчеркнул, что народ Советского Союза сделал решающий вклад в разгром нацизма.

