День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 11:12

Стало известно, сколько бойцов СВО прошли маршем по Красной площади

Более тысячи участников СВО приняли участие в параде Победы в Москве

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Свыше тысячи военнослужащих — участников специальной военной операции приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В строю находились 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества. Расчетом командовали полковники Мирлан Джумагалиев и Зоригто Ангархаев.

Сегодня на Красной площади в строю парадных расчетов — более 1000 военнослужащих — участников специальной военной операции, — объявил диктор.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пожал руки участникам СВО после окончания парада. Отмечается, что этот жест главы государства подчеркнул неразрывную связь поколений защитников Отечества в день главного национального праздника.

До этого стало известно, что впервые по брусчатке Красной площади на параде в честь 9 Мая прошло подразделение военнослужащих из КНДР. Северокорейские солдаты проявили храбрость, отвагу и героизм при освобождении Курской области от ВСУ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
