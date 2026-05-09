День Победы — 2026
09 мая 2026 в 11:02

Путин пожал руки бойцам СВО после парада на Красной площади

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Президент России Владимир Путин пожал руки участникам специальной военной операции после окончания парада Победы на Красной площади. Этот жест подчеркнул неразрывную связь поколений защитников Отечества в день главного национального праздника.

В этом году вместе с российскими военными по брусчатке Красной площади прошли бойцы подразделения военнослужащих из КНДР. Северокорейские солдаты проявили храбрость, отвагу и героизм при освобождении Курской области от украинских вооруженных сил. Ими командовал старший полковник Че Юн Хун. Проход северокорейский бойцов сняли на видео.

Перед началом праздничного шествия Путин также пожал руки ветеранам и обменялся с ними парой фраз. По традиции ветераны Великой Отечественной войны присутствуют на центральной трибуне рядом с президентом России и зарубежными лидерами, прибывшими на празднование. Среди почетных гостей были участники Великой Отечественной войны Нина Михайловна Данилкович, Степан Гаврилович Едыкин, Семен Яковлевич Люлько и Константин Сергеевич Федотов. Один из почетных гостей передал Путину конверт.

