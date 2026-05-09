09 мая 2026 в 10:45

Солдаты КНДР впервые прошли по брусчатке Красной площади на параде Победы

Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Фото: РИА Новости
Впервые по брусчатке Красной площади на параде, посвященном 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошло подразделение военнослужащих из КНДР. Северокорейские солдаты проявили храбрость, отвагу и героизм при освобождении Курской области от украинских вооруженных сил.

Профессионализм бойцов отмечали на самом высоком уровне. В частности, об этом упоминал президент России Владимир Путин.

На параде Путин заявлял, что подвиг поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня служит источником вдохновения для солдат ВС РФ. Глава государства уточнил, что речь идет об участниках специальной военной операции.

На Красную площадь во время торжественного парада почетный караул вынес Знамя Победы и государственный флаг России. На мероприятии присутствуют лидеры иностранных государств, российские политики и военнослужащие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы и призвал все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул значимость сохранения исторического наследия.

