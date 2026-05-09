Вынос Знамени Победы и флага России на Красную площадь попал на видео

Почетный караул вынес Знамя Победы и флаг России на Красную площадь во время торжественного парада, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На торжестве собрались президенты иностранных государств, российские политики и военные. Глава РФ Владимир Путин расположился на трибуне вместе с ветеранами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков приехал на парад Победы. По его словам, День Победы — это святой праздник для всех. Также он признался, что находится в хорошем настроении.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Глава государства отметил, что 9 мая 1945 года стало священной датой для белорусов, символом подвига воинов Красной армии.