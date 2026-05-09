Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала поздравление с Днем Победы в своем Telegram-канале. В нем она сослалась на роман Ромена Гари «Европейское воспитание» и мнение Жан-Поля Сартра, отметив, что в произведении исход Сталинградской битвы рассматривается как ключевой момент для европейского движения Сопротивления.

Битва под Сталинградом спасла Европу, как тогда считали европейские писатели, когда еще писали честно. Европу спасли русские — русские партизаны, русские офицеры, русские рядовые. Как и во время войны с Наполеоном. Как и во время татаро-монгольского нашествия, когда Россия стала тем непреодолимым хребтом, который спас всю Европу, — пишет Симоньян.

Симоньян заявила, что Россия на протяжении истории не раз играла решающую роль в отражении внешних угроз, включая войны с Наполеоном и другие конфликты. Также она высказала оценку современных европейских ценностей, охарактеризовав их как отход от гуманистических основ, и выразила уверенность в необходимости противодействия «новому фашизму». По ее словам, Россия и ее воины непобедимы, а итог происходящего будет таким же, как и прежде: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем Победы. Он назвал 9 Мая священным праздником, символом героизма, мужества и сплоченности многонационального народа России.