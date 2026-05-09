День Победы — 2026
09 мая 2026 в 11:26

Президент Азербайджана почтил память погибших в ВОВ

Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших в ВОВ, сообщается на сайте главы государства. Он посетил памятник дважды Герою Советского Союза генерал-майору танковых войск Ази Асланову, расположенный в центре Баку. Его супруга Мехрибан Алиева также поздравила жителей страны с Днем Победы.

Президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к памятнику, почтили память сынов Азербайджана, погибших в годы войны, — сказано в сообщении.

В боевых действиях на фронтах ВОВ участвовали около 700 тыс. выходцев из Азербайджана. Более половины из них погибли на поле боя. 124 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а 14 стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, Азербайджан внес огромный вклад в Победу, снабжая фронт топливом.

Ранее в Александровском саду президент России Владимир Путин вместе с зарубежными лидерами, прибывшими в Москву на празднование Дня Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем у Вечного огня они почтили память павших воинов минутой молчания.

