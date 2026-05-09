Утром цветок кофейный, к вечеру — ореховый с перламутром. Сорт-хамелеон для клумбы и живой изгороди

Мальва «ореховый спас» — это не просто штокроза, а настоящая шоколадная сказка в вашем саду. Ее крупные густомахровые цветки диаметром до 10–12 см напоминают пышные пионы или старинные розы с ароматом ванили и орехов. Окраска варьируется от кофейно-розовой до насыщенной коричнево-шоколадной с перламутровыми переливами.

Мощные цветоносы возвышаются на 1,5–2 м и несут по 50–70 бутонов каждый, распускающихся постепенно от нижних к верхним. Цветение продолжается все лето и первую половину осени. Растение неприхотливо, засухоустойчиво и морозостойко (до −30 °C). Любит солнце, но мирится с полутенью.

Размножается семенами (сохраняют всхожесть до 3 лет) и делением куста. Идеальна для заднего плана миксбордеров, создания цветущих ширм и зонирования участка.

