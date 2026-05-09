Гортензия взбесится от счастья: укрыла пленкой — и куст зацвел почти на месяц раньше

Мечта увидеть гортензии в цвету уже в начале лета вполне реальна. Есть простой прием без химии, который сдвигает сроки цветения почти на месяц. Все, что нужно, — создать вокруг куста теплый «карман» с помощью обычной пленки.

Когда днем стабильно держится выше +5 °C, накройте куст прозрачной пленкой, соорудив легкое укрытие. Внутри быстрее прогревается почва, корни «просыпаются», и растение раньше закладывает бутоны. Чтобы усилить эффект, замульчируйте приствольный круг компостом слоем 3–4 см и один раз пролейте теплой водой (около 30 °C, по 5 л на куст).

Важно ежедневно проветривать укрытие: перегрев и сырость могут привести к болезням. Метельчатые и древовидные сорта реагируют лучше всего, а крупнолистные требуют осторожности. Пленку снимайте постепенно, когда минует риск заморозков. И не забывайте про обрезку и свет — без них раннего цветения не будет.

