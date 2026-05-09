День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 07:00

Гортензия взбесится от счастья: укрыла пленкой — и куст зацвел почти на месяц раньше

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечта увидеть гортензии в цвету уже в начале лета вполне реальна. Есть простой прием без химии, который сдвигает сроки цветения почти на месяц. Все, что нужно, — создать вокруг куста теплый «карман» с помощью обычной пленки.

Когда днем стабильно держится выше +5 °C, накройте куст прозрачной пленкой, соорудив легкое укрытие. Внутри быстрее прогревается почва, корни «просыпаются», и растение раньше закладывает бутоны. Чтобы усилить эффект, замульчируйте приствольный круг компостом слоем 3–4 см и один раз пролейте теплой водой (около 30 °C, по 5 л на куст).

Важно ежедневно проветривать укрытие: перегрев и сырость могут привести к болезням. Метельчатые и древовидные сорта реагируют лучше всего, а крупнолистные требуют осторожности. Пленку снимайте постепенно, когда минует риск заморозков. И не забывайте про обрезку и свет — без них раннего цветения не будет.

Ранее мы рассказали, когда можно сажать картофель в центральной части России.

Проверено редакцией
Читайте также
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
Общество
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Общество
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Сажаете — и клумба на 55 дней покрывается фиолетовыми, розовыми или белыми помпонами: чудо-цветок
Общество
Сажаете — и клумба на 55 дней покрывается фиолетовыми, розовыми или белыми помпонами: чудо-цветок
Этот цветок творит невозможное: растет в тени, цветет ярче пионов — посадите и забудьте на 20 лет
Общество
Этот цветок творит невозможное: растет в тени, цветет ярче пионов — посадите и забудьте на 20 лет
7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу
Общество
7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу
Общество
растения
цветы
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.