Сажаете — и клумба на 55 дней покрывается фиолетовыми, розовыми или белыми помпонами: чудо-цветок

Если вы ищете растение, которое преобразит дачу ранней весной, обратите внимание на примулу мелкозубчатую — чудо-многолетник с удивительными преимуществами.

Главный плюс: этот цветок просыпается одним из первых, едва сойдет снег, и не боится возвратных заморозков. Его цветение напоминает яркие пышные шары диаметром до 10 см, словно фиолетовые, розовые или белые помпоны, надетые на плотные цветоносы высотой до 25 см.

В отличие от обычных примул, у этого вида соцветия действительно похожи на небольшие сферы, состоящие из множества мелких зубчатых цветков — отсюда и название.

Для дачи примула мелкозубчатая хороша тем, что не требует капризного ухода: ей нужны лишь полутень, умеренный полив и деление куста раз в три года. Период цветения радует продолжительностью: при прохладной весне вы сможете любоваться этими пушистыми шариками с конца апреля до середины июня, то есть 50–55 дней подряд.

Посадите ее однажды, и каждую весну ваш участок будет встречать сезон настоящим фейерверком нежных оттенков без лишних хлопот.

