На одном растении распускается до 20 пышных корзинок. Многолетник-драгоценность с шапками до 15 см

Фото: D-NEWS.ru
Георгина «алый иней» — это многолетник, который словно создан для того, чтобы стать главным акцентом вашего сада. Это растение относится к группе декоративных георгин, формирующих мощный куст высотой около 80–100 см. Крупные махровые соцветия, как правило, достигают 12–15 см в диаметре. Лепестки имеют характерную ало-красную окраску с легким белесым напылением («инеем») на кончиках. Благодаря этой особенности цветы выглядят так, будто их слегка припорошило первым снегом, что создает невероятный контраст.

Цветение этого сорта обычно начинается в середине июля и продолжается до самых заморозков. Прямостоячие полые стебли нуждаются в подвязке к опоре, чтобы они не сломались под тяжестью шапок. Георгина любит солнечные, защищенные от ветра места и плодородную рыхлую почву. Размножается клубнями, которые высаживают весной после прогрева земли, а на зиму выкапывают для хранения в прохладном подвале.

Это универсальное растение: оно идеально смотрится в групповых посадках на газоне, в качестве высокого бордюра при оформлении дорожек и великолепно стоит в срезке, сохраняя свежесть в вазе до двух недель. «Алый Иней» — это настоящий бриллиант для тех, кто ценит классическую красоту с изюминкой.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
